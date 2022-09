48% dizem dar muita importância a religião para definir voto, mostra Datafolha

O item mais citado pelos eleitores foram "propostas do candidato de um modo geral", com 81% dando muita importância para elas.

No levantamento, o Datafolha também questionou os entrevistados sobre outros fatores que levam à definição do voto para presidente.

O segmento evangélico é uma das bases políticas do presidente Jair Bolsonaro (PL). Entre eleitores do presidente, mais entrevistados dão importância a esse fator na definição do voto: 54%.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase metade do eleitorado diz que dará muita importância a fatores religiosos na hora de definir o voto para presidente, de acordo com o Datafolha.

