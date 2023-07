Vigilante é executado com 5 tiros em frente de casa em Manaus

Segundo informações preliminares, Salim estava com alguns familiares quando foi surpreendido por um criminoso. Ele foi atingido com 5 tiros e ainda chegou a ser socorrido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Manaus/AM - O vigilante Salim Medeiros Pinheiro Filho, de 35 anos, foi executado com 5 tiros, nesta quinta-feira (20), em frente da própria casa, no bairro Petrópolis, na zona Sul de Manaus.

