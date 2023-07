Vídeo mostra vigilante sendo executado ao lutar contra criminoso em Manaus

Vídeo mostra vigilante sendo executado após lutar contra criminoso em Manaus pic.twitter.com/LNZ8pQ6ybl — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 19, 2023

Manaus/AM - Um vídeo mostra o momento que o vigilante Ronildo da Silva Ferreira morre após lutar contra um criminoso em um posto de combustíveis em que trabalhava, na noite de sábado (15), na avenida Cosme Ferreira, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Ele foi atingido com vários tiros após reagir a ação criminosa.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que o suspeito compra uma bebida na loja de conveniência do posto e, ao sair do local, ele dá uma coronhada em Ronildo e tentar roubar a arma dele. O vigilante trava uma luta corporal com o suspeito, mas acaba sendo baleado diversas vezes pelo corpo.

Ronildo foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital

Depois do crime, o suspeito abandonou a moto no posto e roubou outra moto de um casal que passava na hora do crime.

O caso está sendo investigado pela polícia.