Funcionárias de loja se abraçam durante assalto em Manaus; vídeo pic.twitter.com/ZorkTfATva — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 19, 2023

Manaus/AM - Quatro criminosos armados realizaram um assalto em uma loja de eletrodomésticos, na tarde desta terça-feira (18), na Avenida Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

Câmeras de segurança do local registraram toda a ação dos bandidos, as imagens mostram o momento exato em que os meliantes chegam no local, dois descem da motocicleta em seguidas outros chegam a pé. No momento da ação criminosa duas funcionárias se abraçam com medo da situação, e um dos bandidos que utiliza uma camisa vermelha aponta uma arma para as vítimas.

Os criminosos fugiram da loja levando alguns aparelhos celulares; veja a ação criminosa.