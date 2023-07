Vídeo mostra momento em que vigilante é morto a sangue frio no Manauara Shopping

Vigilante é morto a sangue frio no Manauara Shopping pic.twitter.com/oY3sxiLsQZ — Babilônia (@babiloniaam) July 20, 2023

Manaus/AM - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o vigilante Elias Pinheiro Ladislau é assassinado a sangue frio no setor de carga e descarga do Manauara Shopping. O crime ocorreu na última segunda-feira (17). A arma da vítima foi levada.

No vídeo é possível ver que o criminoso se aproxima de Elias, como se fosse pedir informações. O suspeito não se intimida com a presença de clientes entrando no local e logo atira no rosto de Elias, que morre na hora. Em seguida, o criminoso pega a arma de Elias e foge do local.

Dois homens identificados como Michel de Sousa Moraes, 30, e Brayon de Souza Constantino, 27, foram presos na quarta-feira (19), suspeitos de participação no crime. Com eles, a arma do vigilante foi apreendida. Um terceiro suspeito, identificado apenas como Felipe, segue foragido. O último seria o autor do disparo no vigilante.

De acordo com a Polícia Civil, o trio é especializado em cometer crimes contra trabalhadores da mesma categoria de Elias, com o objetivo de roubar as armas das vítimas.