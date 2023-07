Dupla é presa suspeita de assassinar vigilante no Shopping Manauara

Manaus/AM- Michel de Sousa Moares, 30, e Brayon de Souza Constantino, 27, suspeitos de participarem da morte do vigilante Elias Pinheiro Ladslau, 40 anos, no Shopping Manauara, foram presos entre a noite desta terça-feira (18) e madrugada desta quarta-feira (19). Com a dupla os policiais apreenderam duas armas de fogo, uma delas pertencia a Elias, que foi roubada no dia do crime.

Michel estava escondido em um sítio, na BR-174, na zona rural de Manaus. Brayon foi localizado no bairro Novo Reino, zona leste da cidade, era ele quem estava com as duas armas.

Os acusados foram presos após a equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), receber denúncias anônimas.

A dupla foi presa cerca de 24 horas após a morte do vigilante, que foi morto, na noite de segunda-feira (17), enquanto trabalhava em uma doca, nas dependências de um shopping, na zona centro-sul de Manaus.

Os policiais procuram agora pelo terceiro participante do latrocínio, ele já foi identificado. Conforme a polícia, a motivação do crime foi roubar a arma de Elias.