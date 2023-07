Guardas Municipais passam por treinamento de defesa pessoal em Manaus

Com formação em Educação Física e graduação avançada em jiu-jítsu, os professores escolhidos para ministrar as aulas fazem parte do quadro de funcionários do “Manaus Esportiva”, programa da FME lançado em 2022, que visa levar esporte, saúde e qualidade de vida para todas as zonas da cidade.

