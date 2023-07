No Dia do Padre, Dom Tadeu Canavarros receberá título de Cidadão de Manaus

Manaus/AM - O bispo auxiliar, Dom Tadeu Canavarros, receberá no dia 4 de agosto, no dia do padre, no Plenário da Câmara Municipal, o Diploma de Cidadão de Manaus, pelos serviços prestados à capital do Amazonas. A honraria é de autoria do vereador Dr. Daniel Vasconcelos (PSC).

De acordo com a Arquidiocese de Manaus, Dom Tadeu está há sete anos em Manaus e é o bispo referencial para a juventude. Ele acompanha movimentos, Novas Comunidades, Pastoral da Educação e a Vida Religiosa Consagrada junto à Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB).

Dom Tadeu foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, em 2016.