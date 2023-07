Vacinação contra meningite é ampliada para crianças e trabalhadores da saúde em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus está oferecendo a vacina meningocócica C (Conjugada) para crianças e adolescentes não imunizados com até 10 anos, 11 meses e 29 dias, além de trabalhadores da área da saúde. A oferta da vacina foi ampliada até o dia 31 de julho e está disponível em 171 salas de vacina gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), localizadas em toda a capital do Amazonas.

A secretária municipal de Saúde em exercício, Aline Rosa Martins, destaca que a ampliação da oferta da vacina ocorre devido às baixas coberturas vacinais registradas em todo o país. Ela orienta os pais e responsáveis por crianças não imunizadas, bem como os trabalhadores e acadêmicos que atuam em estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, nas redes pública e privada, a procurarem o imunizante em uma das unidades da Semsa.

"Manter altas coberturas vacinais, especialmente entre adolescentes e crianças, é a única forma de controlar a doença meningocócica, uma doença grave e fatal. Portanto, os pais e responsáveis não devem perder essa oportunidade de proteger seus filhos", enfatiza.

A titular da Semsa lembra que a vacina está disponível nas unidades básicas de segunda a sexta-feira, sendo que nove delas têm horário estendido até as 20h. Essas mesmas unidades também estão abertas aos sábados, das 8h às 12h, e aos domingos e feriados, o serviço é oferecido na Clínica da Família Carmem Nicolau, no bairro Lago Azul, zona Norte. A lista completa com endereços e horários está disponível no site semsa.manaus.am.gov.br ou no link bit.ly/salasdevacinamanaus.

De acordo com a gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, a vacina meningocócica C protege contra a doença meningocócica do sorogrupo C, que é altamente grave e letal, especialmente em crianças. Para crianças a partir dos 5 anos, adolescentes não vacinados até 10 anos e trabalhadores da saúde, a vacina é administrada em dose única.

"É importante que as crianças de até 10 anos sejam vacinadas, assim como os profissionais de saúde, que estão mais expostos a contrair a doença devido ao contato eventual com pacientes que procuram o sistema de saúde, caso não estejam imunizados", destaca a gerente.

Segundo Isabel, Manaus possui atualmente 56.618 trabalhadores na área da saúde, de acordo com dados da Semsa. Ela recomenda que diretores e gestores de estabelecimentos de saúde busquem a secretaria para obter apoio em ações de imunização para profissionais, estagiários e trabalhadores de apoio.

A vacina meningocócica C, que protege contra a doença meningocócica do sorogrupo C, de alta gravidade e letalidade, foi incluída no Calendário Nacional de Vacinação em 2010. A meta de cobertura vacinal estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95%.

O esquema primário da vacina consiste em duas doses aos 3 e 5 meses de vida, com uma dose de reforço preferencialmente aos 12 meses. Crianças que tenham perdido a oportunidade de receber a vacina nas idades indicadas podem ser vacinadas até os 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme orientação do Ministério da Saúde.