Senac-AM disponibiliza cursos gratuitos de qualificação em Manaus

Manaus/AM - Foram abertas pelo Senac-AM as inscrições para os interessados em participar de cursos gratuitos de qualificação promovidos pela instituição em áreas voltadas ao setor da tecnologia. Estão sendo oferecidas 140 vagas, com cargas horárias entre 36h e 72h, e 14 anos como idade mínima para matrícula, as atividades compõem o Programa Senac de Gratuidade (PSG), que destina bolsas de estudos integrais a pessoas de baixa renda.

As vagas prosseguem disponíveis até a próxima segunda-feira, 24/7. As matrículas nos cursos que serão ministrados na sede do Centro Especializado em Informática (CEI) devem ser feitas em horário comercial (9h às 17h) nesta unidade de ensino, localizada na Av. Darcy Vargas, 288, bairro Chapada.

No ato da inscrição, os interessados precisam apresentar documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de residência e de certificação escolar. Para a conclusão das inscrições de menores de 18 anos, além da documentação, o parente ou responsável legal deverá assinar um termo de compromisso e um comprovante de autodeclaração de renda.

Mais informações sobre os cursos e as matrículas podem ser acessadas por meio deste (https://abrir.link/X3ACh).

Cursos gratuitos

Entre os cursos disponíveis no CEI, dois deles: ‘Instalar e Configurar Componentes de Hardware’ e ‘Operar Sistemas Operacionais Cliente, Aplicativos de Escritório e Periféricos’ iniciam já na próxima segunda-feira, 24/7, e prosseguem até os próximos dias 3/8 e 16/8, respectivamente.

Confira a lista completa, com as datas de início e conclusão, e os pré-requisitos:

• Instalar e Configurar Componentes de Hardware

Período: 24/07/2023 a 03/08/2023 / Horário: 18h às 22h

Pré-requisitos: Idade mínima: 15 anos – Ensino fundamental (1º ao 5º ano) completo

• Operar Sistemas Operacionais Cliente, Aplicativos de Escritório e Periféricos

Período: 24/07/2023 a 16/08/2023 / Horário: 08h às 12h

Pré-requisitos: Idade mínima: 14 anos - Ensino fundamental (1º ao 5º ano) completo

• Aplicativos gráficos: CorelDraw e Photoshop

Período: 28/08/2023 a 19/09/2023 / Horário: 13h às 17h

Pré-requisitos: 14 anos, 7º ano do Ensino Fundamental II

Requisito/conhecimento específico: Informática Básica

• Desenvolver Cálculos Financeiros em Planilhas Eletrônicas

Período: 07/08/2023 a 18/08/2023 – Horário: 18h às 22h

Pré-requisitos: Idade mínima: 14 anos / Escolaridade: cursando ou já ter concluído o ensino médio

• CCNAv7: Introduction to Networks – CCNA 1*

Período: 29/07/2023 a 23/09/2023 – Horário: 08 às 17h

Pré-requisitos: Idade mínima:15 anos / Escolaridade: cursando o Ensino Médio.

Requisito: conhecimento específico: editores de texto, planilhas eletrônicas, sistema operacional básico e manipulação de arquivos no Windows Explorer ou Linux.

Para informações adicionais, basta entrar em contato pelo (92) 98197-5049

*Aulas somente aos sábados