Suspeitos são presos por sequestrar e roubar R$ 60 mil de casal no Amazonas

Dois homens, de 29 e 30 anos, foram presos e uma mulher foi detida na quinta-feira (20) durante uma operação da Polícia Civil em Itacoatiara, no interior do Amazonas. Eles são investigados pelo roubo, sequestro e cárcere privado de um casal.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no mês de junho em Manaus, e os suspeitos fugiram para Itacoatiara, onde estavam morando em uma casa alugada, no bairro da Colônia. Na residência, os agentes apreenderam drogas, uma balança e objetos que seriam das vítimas do sequestro.

Ainda conforme a Polícia Civil, as vítimas do sequestro só foram liberadas após uma das vítimas ir ao banco sacar R$ 60 mil. A polícia informou que o dinheiro foi utilizado pelos criminosos para pagar uma dívida com o tráfico e custear a fuga para o município de Itacoatiara.