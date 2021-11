Torcedor morre e outro é baleado dentro do Buteco do Flamengo em Manaus

Manaus/AM - Arnaldo Pereira Neves, de 31 anos, foi assassinado na tarde deste sábado (27), na rua das Mangabeiras, do bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus.

Informações preliminares dão conta de que por volta das 4h30, a vítima, que aguardava para assistir o jogo no Buteco do Flamengo, quando o assassino se aproximou e começou a atirar. Arnaldo tentou correr, mas foi alcançado e morto com 2 tiros no tórax. Um outro cliente do bar, que não era alvo, foi atingido com uma bala perdida na região da perna.

Não há informações sobre o que teria motivado o crime, mas a Polícia Civil já deu início nas investigações.