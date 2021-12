Tiroteio entre criminosos e policiais termina com 2 suspeitos mortos em Manaus

Manaus/AM - Um tiroteio entre criminosos e policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM) terminou com a morte de dois suspeitos, na noite desta terça-feira (28), na rua Sessenta e Três, bairro Fazendinha, zona Norte de Manaus. De acordo com a polícia, os homens estavam armados e ao perceberem o patrulhamento policial na área começaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a viatura. Em seguida, a dupla fugiu, no entanto, um dos criminosos foi baleado e deixou rastros de sangue pelo local. A equipe policial seguiu os rastros e chegou no esconderijo deles dando início a um novo confronto. Os dois suspeitos foram baleados e socorridos para o Hospital e Pronto Socorro Plantão Araújo, no entanto, eles não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade hospitalar. Com eles foram encontrados duas armas de fogo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.