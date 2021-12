Dupla é presa com arma após cometer assaltos em Manaus

Manaus/AM - Dois homens foram presos por policiais militares da Força Tática, na noite desta terça-feira, (28), na Avenida Arquiteto José Henrique, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. A prisão se deu após a dupla passar próximo da viatura em atitude suspeita. Foi feito o acompanhamento em seguida abordagem onde os militares encontram uma arma de fogo calibre 38, com seis munições intactas. Após uma revista minuciosa próximo dos bancos do veículo, os militares encontram também três celulares oriundos de roubos. O caso foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis.

