Segundo suspeito de estuprar criança em Manaus é procurado; homem é padrasto da vítima





Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas divulgou a imagem do segundo suspeito de estuprar uma criança de 10 anos, em Manaus. O homem é Felipe da Silva Freire, 26, padrasto da vítima.

O crime foi descoberto após uma investigação levar à prisão de um homem de 30 anos, que cometeu abusos sexuais contra a criança de 10 anos, e uma outra vítima de 12 anos, ambas primas dele.

De acordo com a delegada Mayara Magna, adjunta da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Felipe é investigado por abuso sexual e por ter fornecido ou ministrado bebida alcoólica à vítima, conduta que se enquadra como crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que proíbe o fornecimento de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes.

“As investigações indicam que os abusos teriam começado quando a criança tinha apenas quatro anos. Solicitamos à Justiça a prisão preventiva de Felipe, que foi concedida. Ao tomar conhecimento da investigação, ele e sua companheira, mãe da criança, fugiram da residência e encontram-se em local incerto. Acreditamos que a fuga tenha sido uma tentativa de evitar a responsabilização legal”, explicou Mayara Magna.

A autoridade policial afirmou ainda que, em algumas ocasiões, os atos teriam sido presenciados pelos irmãos mais novos da vítima, de 4 e 6 anos. Também foi identificado que o padrasto ameaçava a criança, oferecia bebida alcoólica e a expunha a conteúdos pornográficos. O último episódio contra ela teria ocorrido em dezembro de 2024.

A PC-AM informa que qualquer atualização sobre o paradeiro de Felipe da Silva Freire pode ser repassada pelo disque-denúncia da Depca: (92) 99962-2441, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, finalizou a delegada.





Com informações da assessoria