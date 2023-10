Quinze pessoas são presas em menos de 24 horas em Manaus

Manaus/AM - Entre a manhã de terça-feira (17) e as primeiras horas desta quarta (18), quinze pessoas foram presas em Manaus durante ações da Polícia Militar (PMAM).

Conforme o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), as prisões aconteceram nos bairros Cidade de Deus, Novo Aleixo e Santa Etelvina, na zona norte; Centro, na zona sul; Colônia Antônio Aleixo e Tancredo Neves, na zona leste; e Compensa, na zona oeste.

A maioria das prisões foi efetuada pelos crimes de pesca ilegal, porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e tráfico de drogas. As ações resultaram também na recuperação de motocicletas e no cumprimento de mandado de prisão.

Ocorrências

Na Avenida Loureço da Silva Braga, bairro Centro, zona sul da capital, um homem, de 47 anos, foi preso pela equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) pelo crime de pesca ilegal. Com ele foram encontrados e apreendidos 680 quilos de pirarucu, vindos do município de Codajás, no interior do Amazonas. O homem foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Compensa, zona oeste, dois homens, de 19 e 22 anos, foram presos por policiais militares da 8ª Cicom, suspeitos de praticarem roubo naquela região. A dupla utilizava um carro para efetuar o crime. Com os suspeitos foram encontrados e apreendidos um revólver calibre 38 e três smartphones. Os homens foram presos em flagrante e encaminhados para o 19º DIP.

No bairro Santa Etelvina, zona norte, policiais da 26ª Cicom prenderam três homens, entre 23 e 27 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Eles estavam em posse de uma porção de maconha, 91 porções de cocaína, 86 porções de oxi, um celular e R$ 281 em espécie. O trio foi encaminhado para o 6º DIP.

Quatro homens, com idades entre 18 e 19 anos, foram presos por policiais da 27ª Cicom, no bairro Novo Aleixo, também na zona norte, pelo crime de receptação. Os suspeitos foram presos durante abordagem feita ao veículo que conduziam. Durante vistoria no veículo, foi encontrado um chassi de moto da marca Honda CG 160 com restrição de roubo. O quarteto foi apresentado no 6º DIP.