Polícia fará reconstituição do crime sem o PM suspeito de matar Leandro Lo

A reconstituição do assassinato do lutador de jiu-jítsu Leandro Lo está marcada para esta quarta-feira (31). O crime aconteceu no começo do mês em uma balada na zona sul da capital paulista.

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o tenente da PM Henrique Velozo, suspeito de matar o lutador, não participará e a simulação será feita com base no depoimento das testemunhas.

A defesa do policial afirma que ele agiu em legítima defesa, após se ver cercado por Leandro Lo e seus amigos. De acordo com as testemunhas, Velozo provocou o atleta e foi imobilizado pelo campeão mundial. Depois de ser libertado, ele atirou em sua cabeça. Ele também teria chutado o lutador já caído.