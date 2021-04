Pirata de rio é preso durante Operação Hórus no Amazonas

De acordo com o delegado José Barradas, titular da DIP, a operação tinha como alvos traficantes de drogas ligados a piratas dos rios que davam apoio logístico com lanchas utilizadas durante ações criminosas.

Manaus/AM - Valdeir dos Santos Teles, de 45 anos, foi preso durante a nova fase da operação “Hórus”, que tem o objetivo de combater crimes como o tráfico de drogas e ataques de piratas de rio no município de Coari, no Amazonas. Com ele foram apreendidos um quilo de pasta base de cocaína, uma espingarda calibre 16 e 28 mil pesos venezuelanos.

