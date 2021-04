Familiares de jovem morto fecham avenida de Manaus e acusam PM de crime

Guilherme não estava entre eles, mas foi atingido no meio do fogo cruzado e não resistiu. Amigos e parentes afirmam que a polícia já chegou ao local atirando e atingiu ele e o cunhado, o outro homem sobreviveu.

Com cartazes nas mãos, eles pediam justiça pela morte do rapaz e discutiam com os agentes que tentavam retirá-lo da avenida. Em certo momento, os ânimos se exaltaram e o Batalhão de Choque foi acionado.

Manaus/AM - Familiares, amigos e vizinhos de Guilherme da Silva Protássio, 17, morto no último domingo (4), durante um tiroteio entre traficantes e policiais no bairro Compensa 2, organizaram um protesto na manhã desta terça-feira (6), na avenida Brasil, na Zona Oeste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.