'Ele arrastou meu filho como um cachorro', diz mãe de jovem morto em Manaus

Manaus/AM - O velório de Guilherme Protásio, 17, foi marcado por tristeza, tensão e revolta na manhã desta terça-feira (6), no Beco São José, no bairro Compensa 2, na Zona Oeste.

Familiares criticaram duramente a polícia e seguiram com a manifestação até a frente da casa onde ele morava com a mãe, Cíntia Protásio. A mulher não conseguia parar de relembrar os últimos momentos do filho e em um desabafo emocionante, reafirmou que Guilherme foi assassinado por um PM e ainda foi “arrastado como um cachorro pelo beco”:

Mãe revela que filho foi baleado e arrastado por beco em Manaus pic.twitter.com/Gx0Btle8Vt — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 6, 2021

“ A minha irmã implorando para ele não fazer isso e ele arrastando meu filho que nem cachorro e jogou dentro do negócio. Meu filho morreu porque ele quis. Estou há 3 dias em claro, sem dormir, estou exausta, eu só quero justiça. Se ele atirou no meu filho de 17 anos, ele pode muito bem ferir outra criança (...) Ele é perigo, ele não honrou sua farda, porque ele atirou no meu fillho? Meu filho não fez nada para ele”, conta Cíntia.

O PM ao qual a mulher se refere foi reconhecido na manhã de hoje em meio a um grupo de policiais que tentava encerrar o protesto que alguns parentes e amigos organizaram na avenida Brasil.

A mãe mostra ainda duas cápsulas de balas que foram encontradas por crianças do beco após o tiroteio. Outra familiar de Guilherme ainda destaca que a polícia alegou ter ocorrido um tiroteio entre traficantes e os agentes e que durante Guilherme teria sido atingido durante a intervenção, mas segundo ela, apenas a polícia atirou e a arma usada não teria sido apresentada.

Cíntia chora a morte do filho e lamenta os sonhos interrompidos. Ela fala que o adolescente sonhava em ser jogador de futebol, mas teve a vida arrancada de forma fugaz e criminosa: “O sonho dele era ser jogador de futebol. Não é só porque a gente mora em um beco que a gente não tem sonho, se a gente tivesse condições a gente nem pisava aqui”, afirma.