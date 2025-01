Pastor é flagrado quebrando nariz de idoso durante briga por vaga em Manaus

Igor argumenta que não iniciou a agressão, mas apenas se defendeu. "Eu não fui o causador do problema, fui a vítima. Além de ter o patrimônio danificado, ainda tive uma agressão, pois ele bateu na minha mão, me defendi da pazada que ele deu. A atitude que eu tomei não foi correta, mas foi para defender a minha vida e da minha família. Quero pedir perdão a Deus e à igreja de Jesus por aquilo que pode transcorrer à igreja”, concluiu.

“Eu desci do carro para fazer com que ele pagasse o prejuízo, ele alterou, disse que não pagaria e puxou uma pá para me bater”, declarou o pastor.

Ainda segundo o relato de Hideraldo, após a colisão, Igor saiu do carro e o desafiou para uma briga. Apesar de Hideraldo ter alegado que não queria confronto devido à sua idade, ele afirma ter sido brutalmente agredido por Igor, resultando em uma fratura no nariz.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por Hideraldo, o pastor Igor Maciel estacionou seu veículo Ônix em frente à sua casa, obstruindo a passagem. Hideraldo então buzinou para que o carro fosse retirado. Segundo o idoso, Igor ignorou os sinais sonoros, o que o levou a manobrar seu caminhão em marcha ré, atingindo o farol do carro de passeio.

