Homem é preso com 23 kg de drogas no Novo Aleixo

“Com ele foi encontrado 5 quilos supostamente maconha. Ao ser indagado onde ele tinha buscado essa droga, ele indicou o endereço no bairro Novo Aleixo e, nesse endereço, foram encontrados mais 18 quilos supostamente maconha e 20 gramas supostamente pasta base. Com ele também foi apreendida uma moto e uma balança de precisão”, explicou a soldado.

