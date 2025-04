Passageiro é preso com 15 kg de maconha na mala no aeroporto de Manaus

Segundo a PF, o acusado iria embarcar rumo a Belém, no Pará, e estava com o entorpecente escondido na mala. Ele confessou que tinha sido contratado para fazer o transporte da droga e que receberia uma quantia em dinheiro.

Manaus/AM- Um homem foi preso pela Polícia Federal ao ser flagrado com 15 quilos de maconha no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. O fato ocorreu na última quarta-feira (23), mas só foi divulgado hoje (25).

