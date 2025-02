Morador atirou em assaltante após ouvir tiro na casa no Parque 10: 'Ouvi pelo telefone', diz advogado

Manaus/AM – Um colecionador de armas que matou um assaltante que invadiu sua casa na madrugada desta terça-feira (4), no bairro Parque 10, afirma que agiu em legítima defesa porque o suspeito tentou arrombar o quarto onde ele estava com a esposa.

O homem morto durante a ação criminosa foi identificado como Mateus da Silva Souza, 24. Os dois comparsas dele conseguiram escapar e estão sendo procurados.

Varela, o advogado da família, contou durante entrevista que o morador ligou para ele no momento da invasão e contou o que estava acontecendo.

“Eu fui acordado por volta das 4h pelo morador, que é atirador esportivo, falando que tinham pessoas forçando a porta da casa dele. Eu orientei que ele se trancasse dentro do quarto com a família e não saísse”, disse.

O advogado instruiu o cliente a pegar as armas, uma pistola .380 e outra .357 e reagir caso os assaltantes forçassem a entrada no cômodo. Enquanto conversavam, o suspeito exigiu que o homem abrisse e para intimidá-lo, fez um disparo do lado de fora.

“Em seguida eu disse que ele fizesse uso das armas do cofre se os elementos quebrassem a porta. Ele disse que os elementos estavam forçando a porta, ele tinha visto pelas câmeras que eles estavam armados e ele atirou (...) Porque aconteceu que ele ouviu um disparo do lado de fora, eu escutei também pelo celular, e aí eu o aconselhei a atirar pela porta, sem abrir, e deu certo”.

Varela detalha que o morador atirou contra Mateus com as duas armas, o suspeito morreu na hora.

“Ele atirou com as duas, mas atirar com a .357 era a ideal para transfixar a porta. Ele estava trancado no banheiro do quarto e tinha duas portas, ele atirou primeiro com a pistola .380 e o aconselhei a atirar com .357 para atravessar a porta, porque ela é mais potente e foi exatamente a arma que neutralizou o meliante. Se ele não tivesse com arma, a família provavelmente estaria morta”, ressalta.

Ao perceberem que o companheiro tinha sido morto, os dois outros assaltantes fugiram e abandonaram o carro da família na mesma rua.

O corpo de Mateus, segundo Varela, foi retirado de dentro do quarto do morador. Foi o homem mesmo quem acionou a polícia e contou que a havia matado um suspeito que havia invadido a residência dele.

O homem foi conduzido à delegacia e vai prestar depoimento. O corpo de Mateus foi reconhecido pela esposa e conduzido ao IML.