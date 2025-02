Morador reage a assalto e mata suspeito dentro de casa no Parque 10

Manaus/AM – Uma tentativa de assalto à uma casa no Conjunto Castelo Branco, no bairro Parque 10, na zona centro-sul, terminou na morte de um suspeito na madrugada desta terça-feira (4), por volta das 4h.

O morto anão foi identificado até o momento. Três homens invadiram a casa de uma família na Rua Carlos Lecor, mas o casal proprietário tinha armas na residência, reagiu e atirou em um dos assaltantes, que morreu na hora.

Ele foi baleado por um morador que é Colecionador de armas de fogo, Tiro Desportivo e Caça (CAC) e tinha pelo menos dois armamentos na casa. No momento da invasão, estavam no local homem, a esposa e uma idosa que sofre de Alzheimer.

Segundo a polícia, os criminosos chegaram encapuzados e adentraram o imóvel acreditando que os moradores estavam viajando, porém, a família havia voltado um dia antes do previsto e estava dormindo no local.

O dono da casa percebeu o trio armado no local, recolhendo objetos de valor e o reagiu ferindo um deles. Os outros dois tentaram fugir no carro da família que já estava carregado com joias, TVs e outros bens, mas abandonaram o veículo na mesma rua a cerca de cinco metros da casa.

A polícia acredita que os assaltantes receberam informações privilegiadas e ajuda no crime, isso porque não foram encontrados sinais de arrombamento no local. Há suspeita também de que o objetivo dos assaltantes era roubar as armas. A casa alvo pertencia a um policial militar que já é falecido.