Médica real detalha como descobriu falsa profissional em Manaus

Manaus/AM - A farsa de uma mulher que se passava por médica em Manaus veio à tona depois que a verdadeira profissional, Sophia Dib, descobriu o uso indevido de sua identidade através de uma notificação do Conselho Federal de Medicina (CRM). A profissional de educação física Sophia Livas de Morais Almeida foi presa na última segunda-feira (19) dentro de uma academia na capital amazonense, suspeita de exercer a medicina ilegalmente.

Sophia Dib, a médica real, relatou no programa Encontro, da TV Globo, nesta quarta-feira (21) que foi informada pelo CRM sobre denúncias de supostos atestados falsos com frequencia para uma empresa, emitidos em seu nome, e identificou que não era sua letra, além de nunca ter atendido aqueles "pacientes". Após a notificação, ela registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.), mas inicialmente não sabia quem estava utilizando seus dados.

Dib, que é residente do terceiro ano de cirurgia no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV-UFAM/Ebserh), mesma unidade de saúde onde Sophia Livas emitia os atestados, disse que o hospital não contratou a suspeita, e que esta entrava nas dependências do HUGV porque participava de um projeto científico como educadora física: "e lá ela conseguiu pegar estes papéis de atestado, de receitas. Não sei como ela chegou até mim, como ela me conheceu, não sei se ela pesquisou alguma Sophia no CRM e clonou, ou se ela já tinha me visto por lá, e vou algum carimbo meu, alguma receita".

A investigação revelou que Sophia Livas se apresentava como médica especialista em cardiopediatria, atuando em casos complexos de crianças com cardiopatias graves e gestantes com fetos que apresentavam problemas cardíacos, mesmo sem possuir qualquer formação na área. Ela é graduada em Educação Física.