Mais 5 são procurados por matar comerciante em roleta russa durante assalto no Amazonas

Manaus/AM - Mais cinco pessoas estão sendo procuradas pela polícia por terem envolvimento na morte do comerciante Luiz Celso Ferraz, 59. O homem foi morto em uma “roleta russa” durante um assalto no estabelecimento dele em Rio Preto da Eva, no Amazonas.

Policiais civis da 36ª DIP de Rio Preto da Eva divulgaram as imagens de Aimá Martins Fragata, 21; José dos Reis Alves Da Conceição, 40, conhecido como “Maranhão”; Luan de Souza Paiva, 25; Wendel Oliveira Linhares, 31, chamado de “Bombado”; e Willian Gabriel Santos De Melo, 23, o “Magrelo”.

O crime ocorreu no dia 15 de janeiro deste ano, por volta das 19h, no estabelecimento comercial da vítima, no quilômetro 135, da rodovia estadual AM-010. Os suspeitos armaram uma emboscada para Luiz após receberem informações que ele possuía R$ 100 mil em seu estabelecimento. Na ocasião do delito, eles adentraram o local, roubaram R$ 13 mil, além de uma espingarda, uma pistola e aparelhos celulares dos familiares de Luiz Celso.

Ainda conforme a polícia, Aimá exigiu mais dinheiro da família e acabou efetuando um tiro na cabeça do comerciante durante uma “roleta russa”.

Quem tiver informações acerca da localização dos criminosos deve entrar em contato pelo número (92) 99408-4662, da 36ª DIP de Rio Preto da Eva, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou Henrique Brasil.