Jovem é flagrado vendendo drogas e tadalafita no Amazonas





Manaus/AM- Um jovem de 19 anos na manhã foi preso na manhã terça-feira (9), no município de Tapauá, interior do Amazonas. A prisão aconteceu após uma denúncia anônima de que o suspeito estaria vendendo entorpecentes e medicamentos sem prescrição médica em um hotel.

Por volta das 6h15, foi recebida a informação de que um homem vendia drogas em um apartamento na rua Muraid Said. Ao chegarem ao local, os policiais sentiram um forte odor de entorpecentes vindo do apartamento.

O suspeito atendeu a porta e inicialmente se identificou com um nome falso. No entanto, após a equipe policial solicitar um documento com foto, foi constatada a verdadeira identidade do jovem.

Questionado sobre a denúncia, ele confessou que possuía porções de maconha, cocaína e oxi. Durante a busca no apartamento, os policiais encontraram, além das drogas, sete cartelas de Tadalafila, um medicamento para disfunção erétil, que estava sendo comercializado ilegalmente. O jovem alegou ter trazido os remédios de Manaus para revenda em Tapauá.

No total, foram apreendidos uma porção de oxi, uma porção de maconha, uma trouxinha de cocaína, sete cartelas de Tadalafila e um pacote de papel de seda. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.