Homem é morto e amigo baleado quando esperavam pra assistir jogo em Manaus

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, Daniel estava reunido com amigos, aguardando para assistir o jogo do Flamengo, quando ocupantes de um carro de cor prata se aproximaram, e efetuaram disparos em direção ao grupo.

Manaus/AM - Daniel Fonseca Couto, 24 anos, foi assassinado na noite desta quarta-feira (16), quando estava com amigos na avenida Visconde de Porto Alegre, do bairro da Praça 14, na Zona Sul de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.