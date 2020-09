Homem é esquartejado após sexo com mulher que conheceu por aplicativo

Um homem de 32 anos foi morto enquanto fazia sexo com uma mulher que conheceu por um aplicativo de relacionamento. Após ser assassinado, ele ainda teve o corpo esquartejado em doze partes.

O caso aconteceu na Indonésia na última semana. Segundo apuração do IG com a imprensa local, o homem foi atraído ao apartamento por um casal que pensava que ele fosse rico. Enquanto ele fazia sexo com a mulher que tinha conhecido pelo aplicativo Tinder, o namorado dela – que estava escondido no banheiro do apartamento – surgiu e golpeou o indivíduo.

A vítima teria sido esquartejada porque os criminosos não sabiam o que fazer fazer com o corpo. Após ser desmembrado, os restos mortais foram colocados em duas mochilas. A polícia encontrou os envolvidos no assassinato, porque logo após o crime, os suspeitos alugaram um flat, compraram jóias e veículo com o cartão de crédito do homem.

O namorado da mulher tentou resistir à prisão e foi baleado nas duas pernas. O casal foi sentenciado por assassinato e roubo, podendo ser condenado à morte.