Nilton Lins

Homem é espancado após ser acusado de abuso sexual contra enteada em Manaus

Por Portal Do Holanda

15/10/2025 23h44 — em
Policial


Foto: Arquivo / Portal do Holanda

Manaus/AM - Um homem de 36 anos foi brutalmente espancado, nesta quarta-feira (15), na rua Andorinha do Rio, bairro União da Vitória, após ser acusado de abuso sexual contra sua enteada de 7 anos. 

De acordo com a polícia, o homem foi pego por populares enfurecidos após ser acusado de violentar a criança, que é filha de sua esposa. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a UPA Campos Sales. 

A vítima e a mãe foram encaminhadas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). O suspeito deverá ser levado para a unidade após receber alta.

