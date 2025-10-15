Homem é espancado após ser acusado de abuso sexual contra enteada em Manaus





Manaus/AM - Um homem de 36 anos foi brutalmente espancado, nesta quarta-feira (15), na rua Andorinha do Rio, bairro União da Vitória, após ser acusado de abuso sexual contra sua enteada de 7 anos.

De acordo com a polícia, o homem foi pego por populares enfurecidos após ser acusado de violentar a criança, que é filha de sua esposa. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a UPA Campos Sales.

A vítima e a mãe foram encaminhadas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). O suspeito deverá ser levado para a unidade após receber alta.