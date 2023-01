Homem é achado morto dentro de cova rasa em matagal em Manaus

Manaus/AM – Um homem foi encontrado dentro de uma cova rasa na manhã desta quinta-feira (5), localizada na rua Dr. Pires de Carvalho, no bairro da União, na zona centro-sul. O buraco media cerca de 60 centímetros e foi aberto em uma área de mata de difícil acesso.

A vítima, ainda não identificada, foi achada após uma mulher informar que seu filho havia desaparecido no local. Ela registrou o caso no fim da tarde desta quarta-feira (4), mas por conta da escuridão no lugar, os bombeiros só iniciaram as buscas nesta manhã.

Segundo o tenente Gomes, do Corpo de Bombeiros, as buscas iniciaram por volta das 7h e duraram cerca de três horas e meia: “ Nós recebemos a informação do desaparecimento por volta das 15h e nos preparamos para iniciar as buscas hoje cedo, começamos por volta das 7h e 10h30 foi o horário que encontramos o corpo. Ele estava muito sujo e por isso não foi possível identificar marcas de violência”, explica.

O tenente ressalta que por conta do avançado estágio de decomposição, não havia como identificar o homem no momento do resgate, mas o cadáver foi encaminhado ao IML para passar por perícia e reconhecimento.

A mãe que acionou os bombeiros também foi direcionada a sede do IML para constatar se o corpo resgatado é de fato do seu filho.