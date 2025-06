Grupo Marte faz varreduras antibombas para prevenir ameaças no Bumbódromo

“Nossa atividade é fazer vistorias antibombas, vistorias essas que previnem o encontro de artefatos explosivos, bombas, e afins. Então, estamos desde quinta-feira trabalhando para garantir a segurança dos brincantes e das autoridades que vem prestigiar o evento. Inclusive, hoje, nós estamos com a presença de três policiais da Brigada de Explosivos Córdoba, da Argentina, que vieram acompanhar nosso procedimento no evento. Esse acompanhamento é importante, porque existe uma troca de informações de nivelamento internacional”, destacou o oficial.

O grupo Marte atua desde 2010 no festival para garantir a integridade do público e das estruturas do evento. O capitão PM Padilha explica que, ao todo, são realizadas quatro varreduras antibomba durante o festival, incluindo a inspeção feita antes da tradicional Festa dos Visitantes, que marca o início das celebrações.

Manaus/AM - Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), unidade especializada da PMAM responsável por detectar e neutralizar ameaças com explosivos, realiza, desde a quinta-feira (26), varreduras antibomba no Bodódromo de Parintins, para prevenir ameaças.

