Funcionários de cartórios são suspeitos de falsificar documentos em Manaus

Manaus/AM - A operação Heterônimo, da Polícia Civil, prendeu nessa quinta-feira (15), Érica Santos do Nascimento, de 28 anos, e Danielle da Silva Cardoso, 43. As duas estavam recebendo documentos em uma delegacia e no PAC e no Parque 10, após apresentarem uma série de outras documentações falsas como certidões de nascimento. Agora, os investigadores querem saber se elas receberam ajuda de funcionários de cartórios e outros servidores para conseguir realizar as falsificações.

De acordo com o delegado Denis Pinho, Erica foi presa no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Parque 10, zona centro-sul de Manaus, no momento em que recebia o documento de identificação de um indivíduo, já detectado, e que utilizou uma Certidão de Nascimento falsa para dar entrada na emissão do Registro Geral (RG).

Em seguida, Danielle também foi presa, mas no prédio da Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, no momento em que tentava emitir um RG em seu nome, suprimindo informações, conforme Denis Pinho.

“Identificamos que os documentos apresentavam inconsistências, constando, inclusive, rasuras em livros de registro civil. Ainda estamos investigando se houve participação de funcionários de cartórios, ou se houve a participação de outras pessoas na produção desses documentos”, salientou a autoridade policial.

O titular da DERFD destacou que os documentos apreendidos passarão por perícia e após os procedimentos, as investigações continuam para identificar mais participantes de um possível esquema.

Érica e Danielle irão responder pelos crimes de falsificação de documento público e falsidade ideológica. Após os procedimentos cabíveis, elas foram encaminhadas para audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.