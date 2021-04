Com bilhete no peito, detento é achado morto dentro de invasão em Manaus

Jack é o termo usado no jargão criminosos para indicar alguém que comete estupro. A polícia esteve no local, acompanhou a remoção do corpo e já investiga o caso.

O homem usava tornozeleira eletrônica e tinha um corte profundo no pescoço que por pouco não o decapitou. Em cima dele, os assassinos deixaram um bilhete com o seguinte recado: “Morri porque sou jack”.

Manaus/AM - Um detento, ainda não identificado, foi encontrado morto com um bilhete em cima do corpo na madrugada desta sexta-feira (16), na rua Alfazema, na comunidade Coliseu, na Zona Leste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.