Passageira de Manaus é presa com 10kg de drogas em aeroporto de Campinas

Ainda no final da tarde de ontem, a Polícia Federal em um trabalho de varredura do aeroporto apreendeu 15 kg de maconha em outra bagagem. A passageira dessa segunda bagagem também vinha de Manaus, mas não foi encontrada.

Em inspeção de bagagens, o serviço de fiscalização da Receita Federal do Aeroporto de Viracopos detectou 9 kg de maconha e 1kg de cocaína no interior da bagagem de uma passageira com voo de Manaus para Recife, com conexão no Aeroporto de Viracopos em Campinas.

Manaus/AM - A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (15), uma mulher com 9 kg de maconha e 1 kg de cocaína no Aeroporto de Viracopos.

