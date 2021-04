Fortemente armados, bandidos matam homem dentro de casa em Manaus

A Polícia foi até o local, mas moradores permaneciam 'Lei do silêncio', com medo de represálias.

Segundo informações, os assassinos invadiram o beco e já foram em direção a casa da vítima, que estava junto com a família, quando acabou levando vários tiros e morreu na hora. Um outro homem que também estava na casa levou um tiro no pé, e foi socorrido.

Manaus/AM - Um grupo de assassinos fortemente armados mataram a sangue frio um homem identificado com João Paulo, conhecido como Gigante, dentro da própria residência. O crime aconteceu no beco Mossoró, no bairro de Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.