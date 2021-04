Idoso que espancou mulher por nove anos é preso no Amazonas

“A mulher acusou o indivíduo de violência doméstica sofrida durante os nove anos de relacionamento, porém nunca havia procurado uma delegacia enquanto estavam juntos. Em 2020, após o término do relacionamento, ela fez a denúncia, ocasião em que foi expedida uma medida protetiva em seu favor, e, no início deste mês, ele descumpriu a ordem judicial e voltou a ameaçá-la de morte. Diante desse fato, solicitei pelo um mandado de prisão preventiva dele, que foi cumprido nesta quinta-feira”, explicou a autoridade policial.

De acordo com a delegada Roberta Merly, mesmo após ser notificado de que não poderia manter nenhum tipo de contato ou se aproximar da vítima, o homem continuava enviando mensagens à mulher, até que no sábado (03), ele invadiu a residência da vítima e a expulsou da casa, juntamente com suas filhas, alegando ser proprietário do imóvel.

