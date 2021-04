Homem é preso com 80kg de drogas escondidas em caixas de isopor no Amazonas

Manaus/AM - Um homem foi preso, nesta quinta-feira (15), com 80 quilos de drogas escondidas em caixas de isopor. A prisão ocorreu no Porto do município de Anori, interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, foram apreendidos 90 tabletes de maconha do tipo Skunk após denúncia anônima, informando que as drogas tinham acabado de chegar de Manaus.

Ainda em ação conjunta com a Polícia Civil, as equipes seguiram para a rua Projetada, bairro Vila Raimunda, onde detiveram um homem, no local foi encontrado materiais para embalo da droga como fita adesiva, plástico-filme, e uma pequena quantidade de Oxi.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para o 79ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.