Homem é preso suspeito de roubar fios de cobre em Manaus

Diante do fato, o homem foi detido e apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Segundo a polícia, por volta das 02h30, um motoqueiro informou à equipe da viatura que o suspeito estaria em um poste, com uma faca fazendo cortes nos fios de cobre de internet. Os policiais foram até o local e, ao ver a chegada da polícia, o homem tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele foi encontrado uma faca de cortar pão, tipo serrinha e um alicate de corte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.