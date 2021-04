Promotora de vendas é espancada por ex-namorado em Manaus

Manaus/AM - A promotora de vendas, Camila Yuki Saboia Shimozato, de 21 anos, denunciou o ex-namorado, Mateus Ataíde Botrel, de 29 anos, por agressões físicas. Ele teria ido até o trabalho da vítima para cometer as agressões. Após o crime, ela registrou um boletim de ocorrência na sede da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

À polícia, a jovem relatou que terminou o relacionamento de 5 anos, ontem, depois que o suspeitou agrediu a tia dela. No entanto, o homem não teria aceitado o fim do relacionamento e a procurou no trabalho. Durante a discussão, Mateus desferiu diversos socos contra a vítima. Ainda de acordo com Camila, não é a primeira vez que ela registra um B.O. contra o suspeito.

"Eu espero que aconteça algo, de fato. Eu espero que ele vá preso, responda pelo que ele fez, para que ele não faça novamente com outras mulheres. Tenho medo. Inclusive, agora vou ficar na casa de uma amiga, porque se ele fez isso com o meu rosto em plena via pública, em plena luz do dia, imagina o que ele não pode fazer se estiver só eu e ele", disse ela.