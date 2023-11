Duas crianças abandonadas em apartamento são resgatadas em Manaus

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

A mãe não foi encontrada e as crianças foram encaminhadas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde receberam os cuidados do Conselho Tutelar.

A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 9h, para atender uma ocorrência de abandono de incapaz, em uma estância, localizada na rua Amoroso Lima. Já no endereço, os militares entraram em contato com o proprietário do lugar, que confirmou que as crianças ficavam sozinhas sem água e comida.

A Policia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), resgatou duas crianças abandonadas, na manhã de quarta-feira (1º/11), no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.