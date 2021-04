Criança é atirada na parede e jogada em buraco por mãe e madrasta, diz avó

“A mãe dela (criança) ‘corrigiu’, mas não bateu muito não. Só deu uma chinelada e pôs ela [criança] de castigo. Aí minha filha não se contentou. Minha filha já tinha bebido bastante álcool e falou assim: ‘se você não bater nela, eu vou bater’. Na hora que eu levantei pra falar ‘não’, minha filha falou: ‘não se mete’. Aí voltei pra trás. Ela pegou a menina e levou pra lá [pra fora da casa]. Aí jogou a menina lá no buraco, de uns sete metros. A mãe dela [criança] tentou segurar ela e caíram as duas. [Depois disso] Ela bateu, bateu e bateu na menina, aí trouxe a menina pra dentro [de casa].”, relatou a sogra.

O caso aconteceu no Rio de Janeiro, na manhã de segunda (19), e segundo o G1, em depoimento, a avó afetiva disse que foi ameaçada pela filha caso tentasse fazer algo para socorrer a criança, que teve a cabeça atirada contra a parede, apanhou com fio elétrico, ficou com fome e ainda foi jogada em um buraco de 7 metros.

