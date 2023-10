Com rosto devorado por peixes, homem é achado boiando em rio no porto da Manaus Moderna

Manaus/AM - Um homem foi encontrado morto na manhã de hoje (22), dentro do rio na Balsa Amarela, no Porto da Manaus Moderna, no Centro.

Segundo a polícia, o rosto da vítima foi parcialmente devorado por peixes. Ela foi achada por volta das 9h, por trabalhadores do local, mas não foi reconhecido por ninguém.

Uma perícia preliminar apontou que o homem foi bastante espancado e em seguida foi jogado nas águas, mas o corpo deve passar por perícia no IML.

No momento do encontro do cadáver, o desconhecido trajava um calção preto com detalhes azuis e uma camisa de tom azul marinho.