Casal é preso por maus-tratos, abandono e agressão contra três crianças em Envira

Manaus/AM - Um casal, sendo um homem, de 24 anos, e uma mulher, de 33 anos, foi preso nesta terça-feira (22), no município de Envira, no interior do Amazonas. Eles são suspeitos de maus-tratos, abandono de incapaz e lesão corporal praticados contra três crianças, de 7, 10 e 15 anos, filhos da mulher, no bairro Santa Rita.

O diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Paulo Mavignier, destacou o excelente trabalho realizado pelos policiais civis do município de Envira, sob a coordenação do delegado Henrique Maciel, que resultou na prisão do casal envolvido.

“Essas crianças eram submetidas a situações de extrema humilhação. A comida era jogada no chão, e elas eram obrigadas a acompanhar a mãe em bocas de fumo para comprar drogas. Além disso, sofriam agressões constantes e eram privadas de alimentação, conforto e dignidade. A Polícia Civil do Amazonas representou junto à Justiça pela prisão do casal, que foi devidamente detido”, ressaltou Mavignier.

De acordo com o delegado Henrique Maciel, da 66ª DIP, no dia 21 de março deste ano, o Conselho Tutelar de Envira oficiou a delegacia informando sobre denúncias recebidas contra a mulher. Os relatos apontavam que ela levava sua filha, de 15 anos, durante a noite, para adquirir entorpecentes, utilizando a adolescente como meio para obter as drogas.

Diante das informações, foi determinada a realização de escuta especializada. No dia 27 de março, as vítimas — as três crianças — foram ouvidas.

Conforme o delegado, a adolescente relatou que vivia em um ambiente insalubre, onde a mãe fazia uso constante de entorpecentes na presença dos filhos, juntamente com o companheiro. Segundo ela, em algumas ocasiões, os irmãos chegaram a passar mal devido ao forte cheiro das drogas. A jovem também afirmou que a mãe e o namorado vendiam os alimentos da casa para adquirir entorpecentes.

“Segundo o relato da adolescente, a mulher deixava os filhos sozinhos, sem hora para retornar, transferindo a ela a responsabilidade pelo cuidado das crianças. Informou ainda que o companheiro da mãe agredia seus irmãos e, por diversas vezes, negava comida a eles, chegando inclusive a jogar os alimentos no lixo para que não os consumissem”, explicou Maciel.

As declarações das demais crianças corroboram as informações prestadas pela irmã mais velha. Em um dos relatos, foi mencionado que o homem chegou a agredi-las com um pedaço de madeira. Além disso, o casal se apropriava dos valores recebidos por meio de um programa social — destinados à compra de mantimentos — para adquirir substâncias entorpecentes.

“Com base nos elementos colhidos ao longo da investigação, representamos junto ao Judiciário pelo mandado de prisão preventiva do casal, bem como pelo mandado de busca e apreensão na residência deles”, relatou o delegado.

Ambos foram localizados e presos. Eles foram conduzidos à delegacia e responderão pelos crimes de maus-tratos, abandono de incapaz e lesão corporal. Após audiência de custódia, permanecerão à disposição da Justiça.