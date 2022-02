Adolescente morre e dois ficam feridos após serem esfaqueados durante briga em Manaus

De acordo com informações da polícia, a viatura foi acionada sobre três vítimas esfaqueadas que foram socorridas para o Hospital João Lúcio. Um dos feridos foi identificado como Rodrigo da Silva Brito, 20. O terceiro rapaz ferido não foi identificado. Até o momento não há informações sobre o autor e a motivação da briga que terminou em morte. Um vídeo feito no local mostra uma briga generalizada. A tia do adolescente assassinado esteve na unidade hospitalar, onde alegou que a briga começou com um aluno da escola. “O meu outro sobrinho foi furado também no pescoço. Ele [vítima que morreu] estava apartando o Rodrigo nessa briga, foi quando ele levou a facada”, explicou a mulher que não soube apontar uma possível motivação da briga.

