Saiba o motivo de a Argélia jogar flores no Rio Sena durante abertura das Olimpíadas

Durante o desfile de abertura em Paris, uma delegação Argelina prestou homenagem aos argelinos mortos no massacre de 1961, um evento sombrio da história francesa. Em um gesto simbólico, flores foram lançadas no rio Sena para recordar os manifestantes argelinos que foram mortos e cujos corpos foram jogados no rio pela polícia parisiense.

