CAS nega novo recurso dos EUA e confirma decisão sobre medalha de bronze

Em nota, a USA Gymnastics expressou decepção com a decisão do CAS e destacou que o tribunal não reconsiderará a sentença, mesmo com novas evidências. A Federação americana informou que possui registros em vídeo para provar que a contestação de Chiles foi feita dentro do prazo.

A USA Gymnastics tentou reverter a decisão do CAS, que validou a pontuação original e rejeitou a revisão que havia promovido Chiles ao terceiro lugar. A Federação Romena de Ginástica argumentou que o pedido de revisão da pontuação de Chiles foi feito fora do prazo permitido. O CAS aceitou essa argumentação e manteve a decisão de que Barbosu deveria receber o bronze.

O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou o recurso da USA Gymnastics relacionado à medalha de bronze da final do solo dos Jogos Olímpicos de Paris. A decisão confirma a concessão da medalha à ginasta romena Ana Maria Barbosu em vez de Jordan Chiles, dos Estados Unidos.

