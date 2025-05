Vulcão Kilauea entra em erupção no Havaí

Essa erupção é um exemplo clássico do tipo havaiano, caracterizado por fontes de lava e fluxos contínuos, oferecendo um vislumbre fascinante dos processos geológicos da Terra. Embora a beleza das imagens seja inegável, a atividade vulcânica constante do Kilauea exige monitoramento contínuo para garantir a segurança das comunidades próximas e para aprofundar a compreensão dos mecanismos vulcânicos.

O Kilauea é conhecido por ser um vulcão efusivo, o que significa que suas erupções são caracterizadas pela liberação de lava fluida e de baixa viscosidade. Diferentemente de vulcões explosivos, onde a lava se acumula e gera grandes explosões, o magma do Kilauea flui facilmente pela superfície. Esse tipo de comportamento permite a formação de extensos campos de lava, em vez de explosões violentas e perigosas. A baixa pressão dos gases internos do magma, liberados gradualmente, contribui para a relativa tranquilidade dessas erupções.

O Vulcão Kilauea, localizado no Havaí, entrou em erupção novamente na tarde de domingo (25), marcando o 23º episódio de sua atual atividade, que se iniciou em 23 de dezembro de 2024. As imagens divulgadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) revelam um espetáculo natural impressionante, com fontes de lava que chegaram a superar os 300 metros de altura, iluminando o céu noturno.

