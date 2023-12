Vulcão entra em erupção e mata 11 alpinistas; 12 estão desaparecidos

Um total de 75 alpinistas locais estavam na área quando houve a erupção no domingo (3). Segundo Jodi, 49 pessoas foram retiradas do local e algumas sofreram queimaduras graves.

Os cadáveres foram encontrados nesta segunda-feira (4) por uma equipe de resgate. De acordo com o porta-voz da equipe, Jodi Haryawan, três sobreviventes foram localizados juntamente com os corpos dos 11 alpinistas.

